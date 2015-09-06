القبض على آسيوي بحوزته ستة كيلوغرامات من الهيروين في العوير

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من القبض على آسيوي الجنسية بمنطقة العوير بدبي وبحوزته ما يزيد عن ستة كيلوغرامات من مخدر الهيروين وذلك بعد تلقيها معلومات مؤكدة تفيد بأن لديه كمية كبيرة من المواد المخدرة وهو يحاول إعادة تهريبها إلى خارج الدولة .

وذكر اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي أنه بعد البحث والتحري والتأكد من دقة المعلومات تحركت مجموعة من الإدارة برئاسة أحد الضباط إلى المكان الذي يتواجد فيه المدعو "س.م.ج" وقامت بإلقاء القبض عليه ثم أخضعته للتفتيش الذاتي وكذلك مسكنه بالإضافة لشاحنة كان يقودها تابعة لشركة نقل عام في إحدى الإمارات.

وأشار العقيد عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي إلى أنه بفعل إصرار المجموعة التي نفذت العملية على المضي في البحث والتحري عن المخدرات التي يخفيها المتهم فقد تمكن أفرادها من اكتشاف المخبأ السري للمخدرات وذلك خلف كرسي السائق من "كبينة "الشاحنة المشار إليها حيث عثرت المجموعة على كيسين بلاستيكيين الأول فيه 2 كيلو و 200غرام من مخدر الهيروين والآخر 2 كيلو و 600غرام بالإضافة لكيس ثالث يحتوي على 464 غراما وعلبة كرتون تحتوي على 814 غراما من مخدر الهيروين ليصبح المجموع الإجمالي لكمية الهيروين المضبوطة ستة كيلو غرامات و80 غراما تقريبا بقيمة مادية تزيد عن 3 ملايين درهم .

وبحسب العقيد عيد حارب فإن المتهم "س.م.ج" آسيوي الجنسية ويبلغ من العمر 20 سنة وهو جامعي ومتزوج ويعمل سائقا في إحدى شركات النقل العام وقد اعترف بإقدامه على تهريب المخدرات إلى الدولة وسبق له أن استلم كمية من مادة الهيروين قبل عدة أيام من واقعة إلقاء القبض عليه بالتنسيق مع شخص آسيوي ليس من جنسيته ويقيم خارج الدولة مشيرا إلى أن الأخير يقوم بتزويده بالمخدرات بواسطة أشخاص لا يعرفهم ثم يقوم "المتهم" بتخزينها وتهريبها للخارج أو ترويجها داخل الدولة .

وقد أحيل المتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقه بعد أن أسندت إليه تهمة حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الترويج والمتاجرة .

وأشاد العقيد عيد حارب بالمجموعة التي نفذت العملية مشيرا إلى أن النتائج التي تحققت بناء عليها تعكس الكفاءة العالية التي يتمتع بها رجال مكافحة المخدرات في شرطة دبي على مستوى متطلبات العمل الميداني والتخطيط الدقيق والحرص على التقيد بمنهجية العمل بروح الفريق الواحد الأمر الذي يمنحهم القدرة المتجددة على إحباط المزيد من عمليات التهريب مهما بلغت تلك العمليات من الاحتراف والغموض والتعقيد .

ونوه بضرورة تعاون أفراد المجتمع كافة مع الإدارة من خلال الاتصال المباشر بها على الرقم 800400400 والبريد الإلكتروني في حال الاشتباه بأي أمر يتعلق بالمخدرات وذلك بهدف إفشال المزيد من عمليات التهريب والترويج للمخدرات وتعزيز درجة الشعور بالأمن والأمان التي ينعم بها جميع المقيمين على أرض دولة الإمارات .

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