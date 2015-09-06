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بلدية دبي تعثر على نوع جديد من الأفاعي في الإمارة

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بلدية دبي تعثر على نوع جديد من الأفاعي في الإمارة بلدية دبي تعثر على نوع جديد من الأفاعي في الإمارة

عثر قسم مكافحة آفات الصحة العامة في بلدية دبي على نوع جديد من الأفاعي من نوع "بيتز أريتينز" التابع لعائلة المعروف باسم الأبتر "نفخة الأفعى الإفريقية" وذلك في شحنة قادمة عبر إحدى منافذ إمارة دبي.

وقال المهندس هشام عبدالرحمن اليحيى رئيس قسم مكافحة آفات الصحة العامة في بلدية دبي ان مختبر القسم يصنف هذا النوع من الأفاعي لأول مرة.. مشيرا الى ان هذا النوع من الأفاعي يعتبر ساما وترجع أصوله إلى القارة الإفريقية وتحديدا جنوب الصحراء الكبرى.

وأوضح أن طول هذه الأفعى يتراوح بين 40 و80 سنتيميترا ويصل وزنها إلى 6.0 كيلوغرام ولها ذيل طويل ورأس عريض لونه أبيض مصفر مع بقع داكنة متفرقة لونها يتراوح بين الذهبي والفضي والرمادي مع وجود نمط متكرر من الحراشف الملونة ولهذا النوع من الأفاعي أنياب حادة قادرة على اختراق جلد الإنسان.

وأكد أن نوع "بيتز أريتينز" يعتبر من أكثر الأفاعي سمية ويمكن للدغته أن تسبب أعراضا جهازية شديدة السمية قد تؤدي لتلف العضلات والأنسجة مع حدوث تورم وقد تؤدي إلى الوفاة.

ونوه إلى أن قسم مكافحة آفات الصحة العامة يقوم بتفقد الشحنات الواردة من كافة المنافذ البحرية والجوية والتأكد من خلوها من آفات الصحة العامة حفاظا على الصحة والسلامة العامة وتجنبا لدخول أي أنواع جديدة إلى الإمارة والدولة بشكل عام. 
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