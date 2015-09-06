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الجزائر والنيجر وتشاد تدعو إلى تأسيس حكومة وحدة وطنية فى ليبيا

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الجزائر والنيجر وتشاد تدعو إلى تأسيس حكومة وحدة وطنية فى ليبيا الجزائر والنيجر وتشاد تدعو إلى تأسيس حكومة وحدة وطنية فى ليبيا
أكدت الجزائر والنيجر وتشاد اليوم الأحد على ضرورة إيجاد حل سياسى للأزمة الليبية من خلال وضع حكومة وحدة وطنية.

وشددت الدول الثلاث فى بيان توج لقاء ثلاثى جمع وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقى والجامعة العربية الجزائرى، عبد القادر مساهل ووزيرة خارجية النيجر كان آيشاتو بولاما ووزير خارجية تشاد موسى فاكى ماحامات، اليوم الأحد بالجزائر، على "ضرورة إيجاد حل سياسى من شأنه الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامتها الترابية وتماسك شعبها من خلال وضع حكومة وحدة وطنية كفيلة برفع التحديات العديدة التى يواجهها هذا البلد بمساعدة المجموعة الدولية".

كما أكدت على ضرورة السهر على التطبيق "التام" و"الدقيق" لاتفاق السلم فى مالى داعية المجتمع الدولى إلى "مرافقة هذا البلد فى إعادة البناء والتنمية لاسيما فى مناطقه الشمالية" مؤكدة على ضرورة "تعزيز المشاورات بين البلدان الثلاثة لمواجهة التحديات العديدة التى تواجهها والمكافحة الناجعة للإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود اللذان يتمولان من تجارة المخدرات وانتشار الأسلحة".

وأعربت الجزائر والنيجر وتشاد عن "تضامنها" مع البلدان التى تحارب ضد جماعة بوكو حرام داعية المجتمع الدولى إلى تقديم دعمها " الفعال" و"المتعدد الأوجه" فى هذه المكافحة.

كما دعت إلى تعزيز العمل الذى تقوم به القوة المتعددة الجنسيات المختلطة من أجل دحر هذا التنظيم الإجرامي.

وسجلت البلدان الثلاثة، الأبعاد المقلقة التى اتخذتها ظاهرة الهجرة مناشدة المجتمع الدولى التكفل بها من خلال معالجة أسبابها الحقيقية بتسوية النزاعات ودعم برامج التنمية.
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