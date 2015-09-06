صحيفة تونسية تنشر صور 100 داعشى قتلوا فى سوريا

نشرت صحيفة تونسية موالية للحكومة الاحد على ثماني صفحات صور اشخاص اكدت انهم من الجهاديين التونسيين الذين قتلوا في سوريا الى جانب مجموعات متطرفة.

وتعرض الصور 122 جهاديا اغلبهم شبان قتلوا في 2013 و2012 بحسب جريدة "الصحافة"، اول صحيفة تونسية تنشر صورا بهذا الشكل.

وأفادت ان جزءا كبيرا من هؤلاء انضموا الى تنظيم داعش وآخرين الى جبهة النصرة، فرع تنظيم القاعدة في سوريا، لكنها لم تحدد مصدرا لمعلوماتها.

وردا على استفسار لفرانس برس رفضت وزارة الداخلية الكشف عن اعداد الجهاديين التونسيين في سوريا وعدد قتلاهم هناك كما لم يتسن الاتصال بوزارة الخارجية.