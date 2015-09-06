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التحالف العربى يستهدف مواقع للحوثيين وقوات صالح بالعاصمة اليمنية صنعاء

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التحالف العربى يستهدف مواقع للحوثيين وقوات صالح بالعاصمة اليمنية صنعاء التحالف العربى يستهدف مواقع للحوثيين وقوات صالح بالعاصمة اليمنية صنعاء
تصاعد الدخان فوق العاصمة اليمنية صنعاء اليوم الأحد، بعد أن استهدفت غارات جوية شنها التحالف العربى، مواقع للمتمردين الحوثيين وقوات الجيش الموالية للرئيس السابق على عبد الله صالح الحليف للحوثيين.

وقصفت طائرات التحالف موقعا عسكريا لجماعة الحوثى وقواعد للجيش اليمنى فى العاصمة، فى نطاق ما يبدو أنه رد على مقتل عشرات من جنود التحالف فى هجوم صاروخى قبل يومين.

وقال سكان إن دوى الانفجارات سمع خلال الليل وسويت مبان بالأرض لكن لم ترد تقارير فورية عن سقوط قتلى أو مصابين بعد أن جرى إجلاء معظم الناس فى المنطقة.

وقتل أمس السبت، ما لا يقل عن 24 من أفراد أسرتين فى صنعاء بسبب ضربات جوية استهدفت مواقع للحوثيين فى المدينة حسبما أفادت مصادر طبية محلية، وقال مسئولون بمستشفى اليوم الأحد إن عدد القتلى ارتفع إلى 27.

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