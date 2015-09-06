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وزير الخارجية يتجه لفرنسا وبريطانيا لإجراء مشاورات وافتتاح معرض "أوزيريس"

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وزير الخارجية يتجه لفرنسا وبريطانيا لإجراء مشاورات وافتتاح معرض "أوزيريس" وزير الخارجية يتجه لفرنسا وبريطانيا لإجراء مشاورات وافتتاح معرض "أوزيريس"
يبدأ وزير الخارجية سامح شكرى غدًا الاثنين جولة أوروبية تشمل فرنسا وبريطانيا، لإجراء مشاورات مع مسئولي الدولتين تتناول العلاقات الثنائية وأبرز القضايا الإقليمية والدولية.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن شكري سوف يلتقي خلال زيارته للعاصمة الفرنسية بوزير الخارجية الفرنسي "لاوران فابيوس"، ويتناول الوزيران العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في كل المجالات، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية وعلى رأسها عملية السلام في الشرق الأوسط والمقترحات المطروحة لدفعها إلى الأمام، فضلاً عن جهود مكافحة الإرهاب وضرورة توحيد جهود المجتمع الدولي وتعزيز التعاون في هذا الشأن.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية بأن شكري سيتوجه بعد ذلك إلى لندن ويلتقي بكلٍ من نظيره البريطاني "فيليب هاموند" ومستشار الأمن القومى البريطاني ونائبه، لإجراء مشاورات تتناول العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية، والتشاور حول رؤية البلدين فيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا واليمن والعراق والأزمة السورية وملف الإرهاب.

كما يشارك وزير الخارجية سامح شكري خلال زيارته إلى باريس في افتتاح معرض "أوزيريس، وكنوزها المغمورة" الذي ينظمه معهد العالم العربي بباريس خلال الفترة من 8 سبتمبر 2015 وحتى 31 يناير 2016، ويفتتحه الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، بحضور كل من ممدوح الدماطي وزير الآثار، وخالد رامي وزير السياحة، ويلقى شكري كلمة رئيس الجمهورية بهذه المناسبة.

وأضاف أبو زيد أن كلمة الرئيس سوف تتناول أهمية المعرض الذي يحتوي على مجموعة فريدة من الآثار المصرية، إضافة إلى التحديات المتنامية التي تواجهها الشرق الأوسط، بما في ذلك تحدى الحفاظ على التراث الثقافي والحضاري الذي تزخر به المنطقة.
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