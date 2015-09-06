وزير الدفاع العراقى: طائراتنا كبدت العدو خسائر ونستعد لتحرير الرمادى

أعلن وزير الدفاع العراقى خالد العبيدى، اليوم الأحد، دخول الطائرات العراقية المقاتلة إف - 16 الأمريكية الطراز، إلى الخدمة وتنفيذ غارات على مواقع لتنظيم داعش الإرهابى، مؤكداً الاستعداد لعملية تحرير مدينة الرمادى من الإرهابيين الذين استولوا عليها فى 17 من مايو الماضى.

ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقى عن العبيدى، قوله فى مؤتمر صحفى مشترك مع قائد القوات الجوية الفريق الركن الطيار أنور حمه أمين، إن طائرات إف - 16 نفذت 15 طلعة جوية، وتعاملت مع العديد من الأهداف المرسومة الخاصة بمهاجمة أوكار تنظيم داعش الإرهابى .

وأضاف وزير الدفاع العراقى ، أن "هذه الطائرات " حققت نتائج مهمة والحقت بالعدو خسائر كبيرة" .

ونفى العبيدى "وجود أى عوائق بخصوص تسليم باقى طائرات إف - 16 من الجانب الأمريكى" مؤكداً على وصول هذه الطائرات قريباً.

ولفت وزير الدفاع، إلى أن القوة الجوية العراقية ليست فقط طائرات إف - 16 ولكنه يوجد هناك طراز اخر يتمثل فى طائرات السوخوى، وهى فى خدمة القطاعات الأمنية بدون استثناء لتحقيق النصر على داعش .

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