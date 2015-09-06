وزير الدفاع العراقى: طائراتنا كبدت العدو خسائر ونستعد لتحرير الرمادى

أعلن وزير الدفاع العراقى خالد العبيدى، اليوم الأحد، دخول الطائرات العراقية المقاتلة إف - 16 الأمريكية الطراز، إلى الخدمة وتنفيذ غارات على مواقع لتنظيم داعش الإرهابى، مؤكداً الاستعداد لعملية تحرير مدينة الرمادى من الإرهابيين الذين استولوا عليها فى 17 من مايو الماضى.إعلان - Ads إعلان - Ads
ولفت وزير الدفاع، إلى أن القوة الجوية العراقية ليست فقط طائرات إف - 16 ولكنه يوجد هناك طراز اخر يتمثل فى طائرات السوخوى، وهى فى خدمة القطاعات الأمنية بدون استثناء لتحقيق النصر على داعش .
ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقى عن العبيدى، قوله فى مؤتمر صحفى مشترك مع قائد القوات الجوية الفريق الركن الطيار أنور حمه أمين، إن طائرات إف - 16 نفذت 15 طلعة جوية، وتعاملت مع العديد من الأهداف المرسومة الخاصة بمهاجمة أوكار تنظيم داعش الإرهابى .
وأضاف وزير الدفاع العراقى ، أن "هذه الطائرات " حققت نتائج مهمة والحقت بالعدو خسائر كبيرة" .
ونفى العبيدى "وجود أى عوائق بخصوص تسليم باقى طائرات إف - 16 من الجانب الأمريكى" مؤكداً على وصول هذه الطائرات قريباً.
ولفت وزير الدفاع، إلى أن القوة الجوية العراقية ليست فقط طائرات إف - 16 ولكنه يوجد هناك طراز اخر يتمثل فى طائرات السوخوى، وهى فى خدمة القطاعات الأمنية بدون استثناء لتحقيق النصر على داعش .
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