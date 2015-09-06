فيرجسون: لم أتوقع وصول روني للرقم القياسي.. ومن الصعب أن تفوز إنجلترا بالمونديال

أكد السير أليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد السابق أنه لم يتوقع للاعب واين روني أن يصبح الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا.

وسجل روني هدفا في فوز بلاده بسداسية دون رد السبت على سان مارينو في الجولة السابعة من تصفيات يورو 2016 ليعادل رقم السير بوبي تشارلتون الهداف الأكبر في تاريخ منتخب الأسود الثلاثة (49 هدفا).

وقال فيرجسون لقناة (ITV) الإنجليزية:"لم أتوقع أبدا أن يحصل هذا، لم ندرك أنه هدافا كبيرا لهذه الدرجة، الدليل على هذا لم يكن موجودا. لقد بدا لاعبا استثنائيا ولهذا أردت التعاقد معه منذ البداية".

وعن رأيه في تصريحات مهاجم الشياطين الحمر بأنه يتمنى الفوز بكأس العالم مع منتخب بلاده أوضح "أعتقد أن الأمر صعبا جدا جدا. لا أقول هذا بسبب اللاعبين الموجودين حاليا، لكن بسبب الضغط الرهيب الواقع عليهم من قبل الإعلام والجمهور".