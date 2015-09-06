أخبار عاجلة

مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : البيع بالآجل لتجار التجزئة يؤثر في رفع الأسعار -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : البورصة يديرها محترفين ولا يجب أن يكون لهم مصلحة مع هامش ربح محدد -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : نحن همزة وصل بين المنتج والمستهلك والسعر تغير بسبب التصدير -
مساء الأنوار: محمد عبدالحميد ميدو لاعب الشرقية يعترف بتسلل هدفه بداخل شباك الزمالك -
مساء الأنوار: حسن شحاتة يطمئن على لاعب الأهلي المنافس أحمد حجازي في المباراة -
مساء dmc - كاميرا dmc ترصد أسعار الأسماك " تباين الآراء حول إرتفاع أسعار الأسماك " -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هجوم أحد لاعبي الزمالك ضد ك. محمد حلمي -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة قبل لقاء لقاء بيدفيست -
بالصور.. موقع سقوط سيارة "عروسي الدقهلية" في "بحر دكرنس" -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : نمول الصيادين لتسهيل عملهم ولا نحصل على أي دعم من الدولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فيرجسون: لم أتوقع وصول روني للرقم القياسي.. ومن الصعب أن تفوز إنجلترا بالمونديال

Google+ Print
فيرجسون: لم أتوقع وصول روني للرقم القياسي.. ومن الصعب أن تفوز إنجلترا بالمونديال فيرجسون: لم أتوقع وصول روني للرقم القياسي.. ومن الصعب أن تفوز إنجلترا بالمونديال

أكد السير أليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد السابق أنه لم يتوقع للاعب واين روني أن يصبح الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا.

وسجل روني هدفا في فوز بلاده بسداسية دون رد السبت على سان مارينو في الجولة السابعة من تصفيات يورو 2016 ليعادل رقم السير بوبي تشارلتون الهداف الأكبر في تاريخ منتخب الأسود الثلاثة (49 هدفا).

وقال فيرجسون لقناة (ITV) الإنجليزية:"لم أتوقع أبدا أن يحصل هذا، لم ندرك أنه هدافا كبيرا لهذه الدرجة، الدليل على هذا لم يكن موجودا. لقد بدا لاعبا استثنائيا ولهذا أردت التعاقد معه منذ البداية".

وعن رأيه في تصريحات مهاجم الشياطين الحمر بأنه يتمنى الفوز بكأس العالم مع منتخب بلاده أوضح "أعتقد أن الأمر صعبا جدا جدا. لا أقول هذا بسبب اللاعبين الموجودين حاليا، لكن بسبب الضغط الرهيب الواقع عليهم من قبل الإعلام والجمهور".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع