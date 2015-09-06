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العليا للانتخابات: 4136 تقدموا بأوراق الترشح للبرلمان بينهم 230 سيدة

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العليا للانتخابات: 4136 تقدموا بأوراق الترشح للبرلمان بينهم 230 سيدة العليا للانتخابات: 4136 تقدموا بأوراق الترشح للبرلمان بينهم 230 سيدة
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، أن عدد المتقدمين للترشح لانتخابات مجلس النواب، بلغ حتى اليوم 4136 شخصًا منهم 230 سيدة.

وقالت اللجنة فى بيانٍ لها منذ قليل: "وتُعَد محافظة القاهرة بمحكمتيها أكثر المحافظات التى شهدت تقديم طلبات للترشح والتى بلغت 519 طلبًا، تليها محافظة الجيزة بـ333 طلبا، ثم الإسكندرية 321 طلبًا".

وأضافت اللجنة خلال بيانها: "فيما تُعَد دائرة أول الرمل بالإسكندرية أكثر الدوائر التى تقدمت فيها طلبات ترشح، وبلغ عدد المتقدمين فيها 60 شخصًا، تليها دائرة المنصورة 49 طلبًا، والثالثة دائرة مركز ومدينة دمنهور 47 طلبًا".

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