الفريق أول صدقى صبحى يلتقى وزير الدفاع التشادى لتعزيز التعاون العسكرى

التقى الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بالسيد بينايندو تاتولا وزير الدفاع الوطنى والمحاربين القدامى بجمهورية التشاد، الذى يزور مصر حاليا على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزير الداخلية التشادى وعددا من المرافقين.

تناول اللقاء بحث تطورات الأوضاع الراهنة على الساحتين المحلية والإقليمية، والجهود المشتركة لدعم الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية، وتعزيز علاقات التعاون العسكرى والأمنى بين البلدين فى العديد من المجالات.

حضر اللقاء الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والسفير التشادى بمصر.



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