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مصر للطيران:إقلاع رحلة بلجيكا بعد تأجيلها أمس لأسباب أمنية من جانب بروكسل

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مصر للطيران:إقلاع رحلة بلجيكا بعد تأجيلها أمس لأسباب أمنية من جانب بروكسل مصر للطيران:إقلاع رحلة بلجيكا بعد تأجيلها أمس لأسباب أمنية من جانب بروكسل
أكد مصدر مسؤل بمصر للطيران اليوم الأحد، أن رحلة الشركة رقم 726 قد أقلعت عصر اليوم قادمة من مطار بروكسل ببلجيكا إلى القاهرة والتى تم تأجيلها أمس لأسباب أمنية من جانب السلطات البلجيكية بعد الاشتباه فى بعض الركاب على متن الرحلة، ومن المقرر وصول الرحلة مطار القاهرة مساء اليوم.

وأشار المصدر إلى أن للطيران التزمت بتعليمات السلطات هناك بإلغاء الرحلة، ومن جانبها قامت بنقل الركاب إلى أحد الفنادق، كما قامت بالحجز لبعض الركاب على رحلات أخرى بناء على طلبهم لالتزامهم برحلات ترانزيت من القاهرة.


>بلجيكا تلغى رحلة لشركة مصر للطيران من بروكسيل بعد تحركات مشبوهة لراكب

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مصر 365

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