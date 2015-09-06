أخبار عاجلة

مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : البيع بالآجل لتجار التجزئة يؤثر في رفع الأسعار -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : البورصة يديرها محترفين ولا يجب أن يكون لهم مصلحة مع هامش ربح محدد -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : نحن همزة وصل بين المنتج والمستهلك والسعر تغير بسبب التصدير -
مساء الأنوار: محمد عبدالحميد ميدو لاعب الشرقية يعترف بتسلل هدفه بداخل شباك الزمالك -
مساء الأنوار: حسن شحاتة يطمئن على لاعب الأهلي المنافس أحمد حجازي في المباراة -
مساء dmc - كاميرا dmc ترصد أسعار الأسماك " تباين الآراء حول إرتفاع أسعار الأسماك " -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هجوم أحد لاعبي الزمالك ضد ك. محمد حلمي -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة قبل لقاء لقاء بيدفيست -
بالصور.. موقع سقوط سيارة "عروسي الدقهلية" في "بحر دكرنس" -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : نمول الصيادين لتسهيل عملهم ولا نحصل على أي دعم من الدولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الرى: مصر لم تتسلم العرض الفنى لسد النهضة رغم انقضاء المهلة

Google+ Print
وزير الرى: مصر لم تتسلم العرض الفنى لسد النهضة رغم انقضاء المهلة وزير الرى: مصر لم تتسلم العرض الفنى لسد النهضة رغم انقضاء المهلة
أعلن الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، عدم استلام العرض الفنى الخاص بخطة عمل الدراسات الفنية المتعلقة بتأثيرات سد النهضة الإثيوبى على دول المصب، بعد انقضاء المدة المحددة لذلك يوم 5 سبتمبرالحالى.

وأكد الدكتور حسام مغازى، فى تصريحاتٍ صحفية، أن تعرب عن عدم ارتياحها من عدم التوصل إلى اتفاق بين الشركتين المكلفتين بإجراء الدراسات الفنية حتى الآن.

وشدد وزير الموارد المائية والرى على التزام مصر باتفاق إعلان المبادئ بشأن سد النهضة، والموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا فى مارس 2015 بالخرطوم، مؤكّدًا أهمية التزام الدول الثلاث بإعلان المبادئ، باعتبارها ضمانة مهمة للتعاون المشترك على أساس المنفعة المتبادلة، وعدم الضرر لجميع الأطراف.

وكشف مغازى أنه سيتم التشاور بين مصر والسودان وإثيوبيا، للتوصل إلى رأى موحد وتقدير للموقف لتحديد الخيارات المتاحة لتحقيق مصالح الدول الثلاث.


>اليوم .. انتهاء مهلة استشارى سد النهضة لتسليم العرض الفنى "المعدل"

خبراء سدود بالسودان قلقون من انهيار "النهضة" الإثيوبى لقربه من منطقة زلازل

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلة مع السفير المصري في جوهانسبرج وك. مؤمن سليمان قبل لقاء بيدفيست

مساء الأنوار: مقابلة مع السفير المصري في جوهانسبرج وك. مؤمن سليمان قبل لقاء بيدفيست

مساء الأنوار: كواليس فريق النادي المصري في أوغندا قبل لقاء كمبالا سيتي - الخميس 06 إبريل 2017

مساء الأنوار: كواليس فريق النادي المصري في أوغندا قبل لقاء كمبالا سيتي - الخميس 06 إبريل 2017