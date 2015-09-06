وزير الرى: مصر لم تتسلم العرض الفنى لسد النهضة رغم انقضاء المهلة

أعلن الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، عدم استلام العرض الفنى الخاص بخطة عمل الدراسات الفنية المتعلقة بتأثيرات سد النهضة الإثيوبى على دول المصب، بعد انقضاء المدة المحددة لذلك يوم 5 سبتمبرالحالى.

وأكد الدكتور حسام مغازى، فى تصريحاتٍ صحفية، أن مصر تعرب عن عدم ارتياحها من عدم التوصل إلى اتفاق بين الشركتين المكلفتين بإجراء الدراسات الفنية حتى الآن.

وشدد وزير الموارد المائية والرى على التزام مصر باتفاق إعلان المبادئ بشأن سد النهضة، والموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا فى مارس 2015 بالخرطوم، مؤكّدًا أهمية التزام الدول الثلاث بإعلان المبادئ، باعتبارها ضمانة مهمة للتعاون المشترك على أساس المنفعة المتبادلة، وعدم الضرر لجميع الأطراف.

وكشف مغازى أنه سيتم التشاور بين مصر والسودان وإثيوبيا، للتوصل إلى رأى موحد وتقدير للموقف لتحديد الخيارات المتاحة لتحقيق مصالح الدول الثلاث.

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