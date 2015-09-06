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مجهولون يشعلون النيران بسيارة ضابط شرطة فى بلبيس بالشرقية

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مجهولون يشعلون النيران بسيارة ضابط شرطة فى بلبيس بالشرقية مجهولون يشعلون النيران بسيارة ضابط شرطة فى بلبيس بالشرقية
أشعل مجهولون النيران فى سيارة ضابط شرطة بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، أثناء تواجدها أمام منزله وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التى أمرت بتحريات حول الواقعة.

وتلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارا من العقيد سمير أبو روضة مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بقيام مجهولون بإشعال النيران بسيارة الرائد "أحمد ع " ضابط بقطاع الأمن المركزى بلبيس أثناء تواجدها أسفل منزله، مما أسفر عن حدوث تلفيات بالسيارة، وأفاد مصدر أمنى أن الحادث سياسى وجار تكثيف الجهود لملاحقة الجناة.

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