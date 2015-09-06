بدء الرحلات التثقيفية السياحية بثقافة الأقصر‎

بدأ فرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة الباحث سعد فاروق الرحلات التثقيفية السياحية صباح اليوم 6 سبتمبر 2015 والذى ينتهى 8 سبتمبر 2015.

صرح فضل الله هاشم مدير الفرع أن الرحلات التثقيفية السياحية موجهة للأطفال وهى بالمجان، وتأتى ضمن برنامج صيف أولادنا الذى تقيمه وزارة الثقافة. بدأت الزيارات اليوم بزيارة معبد الكرنك ومن المقرر أن تكون غدًا بمعبد الأقصر وبعد غد بالبر الغربى، حتى يتسنى للأطفال مشاهدة الأماكن الاثرية وخاصةً أن سنهم صغير فالأعمار التي كانت في زيارة اليوم ترواحت ما بين الست سنوات وحتى 11 سنة.