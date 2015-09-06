“العامة للانتخابات” بالأقصر: مرشحان فقط في سادس أيام قبول أوراق المرشحين

قال المستشار فواز إبراهيم، رئيس اللجنة العامة لإنتخابات مجلس النواب بمحافظة الأقصر، إن اللجنة تلقت أوراق مرشحان فقط في سادس أيام قبول أوراق المرشحون .

وأوضح رئيس اللجنة العامة للانتخابات البرلمانية بمحافظة الأقصر أن إجمالي من تقدموا بأوراق ترشحهم حتى الآن بلغ 59 مرشحاً بدوائر المحافظة الخمس.

وأكد رئيس اللجنة العامة للإنتخابات بمحافظة الأقصر علي الإعتداد بالملفات القديمة التى سبق الترشح بها في مايو الماضي والإكتفاء بتقديم طلب ترشح لتجديد الرغبة فى الترشح وعدم إستبعاد الملف القديم وهو ما يتم بناءًا عليه أيضا ترتيب الأسماء والأرقام في قوائم المرشحين .