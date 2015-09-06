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بالفيديو - كهربا يفسر .. كيف ساهم هدف باسم في تحقيق ما أراده كوبر

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بالفيديو - كهربا يفسر .. كيف ساهم هدف باسم في تحقيق ما أراده كوبر بالفيديو - كهربا يفسر .. كيف ساهم هدف باسم في تحقيق ما أراده كوبر

"نفذنا تعليمات المدرب كما يجب أن يحدث. فانتصارنا" .. هكذا تحدث محمود عبد المنعم كهربا عقب انتصار منتخب مصر أمام تشاد.

مصر ضربت تشاد على أرض الأخير 5-1 في الجولة الثانية من المجموعة السابعة لتحلق في صدارة المجموعة السابعة. (طالع التفاصيل)

وشهدت المباراة تسجيل كهربا أول أهدافه الدولية بقميص منتخب مصر الأول والذي جاء في مرمى تشاد.

وقال كهربا عقب المباراة: "نفذنا تعليمات المدرب كما يجب منذ بداية المباراة".

وأضاف في تصريحات مع قناة beIN Sports "هدف باسم مرسي أزاح الضغوط من علينا وجعلنا نريد تسجيل المزيد والمزيد من الأهداف وهو ما أراده كوبر".

وأتم "المباراة كانت صعبة والظروف كانت صعبة كالملعب ودرجة الحرارة ولكن في النهاية حققنا ما نريد".

ورفع المصري رصيده إلى النقطة السادسة في صدارة المجموعة السابعة ليحلق بصدارة المجموعة بعد تعثر نيجيريا بالتعادل أمام تنزانيا.

شاهد تصريحات كهربا عقب المباراة

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فيديو اليوم السابع

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