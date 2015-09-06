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بالفيديو - مدرب منتخب مصر: كنا نحتاج للفوز بمباراتين متتاليتين.. واللي جاي أصعب

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بالفيديو - مدرب منتخب مصر: كنا نحتاج للفوز بمباراتين متتاليتين.. واللي جاي أصعب بالفيديو - مدرب منتخب مصر: كنا نحتاج للفوز بمباراتين متتاليتين.. واللي جاي أصعب

أكد أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر على أهمية الفوز على تشاد 5-1 اليوم الأحد، مشددا على أن المنافسة لازالت صعبة للتأهل لكأس الأمم الإفريقية 2017.

مصر اعتلت صدارة المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، مستغلة تعثر نيجيريا بالتعادل مع تنزانيا أمس السبت.

وقال نبيه لشبكة "beIN Sports" عقب المباراة: "احترمنا منتخب تشاد بعدما قدم مباراة طيبة أمام نيجيريا في الجولة الأولى".

وتابع "هذا الجيل من اللاعبين كان يحتاج الفوز في مباراتين أو ثلاثة من أجل الشعور بالثقة، ويجب ألا نفرط في الفرحة".

وأكمل "أؤكد أن القادم أصعب .. القادم أصعب".

وأكد مدرب منتخب مصر عبر قناة (الحياة) قدرنا ظروف المباراة جيدا والمعسكر كان رائعا ونجحنا في تحقيق المطلوب بنتيجة وأداء قوي".

شاهد تصريحات نبيه

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فيديو اليوم السابع

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