رسالة من أبو تريكة إلى كهربا وصلاح بعد فوز مصر 5-1

غرد محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي المعتزل بعد انتصار منتخب مصر أمام تشاد مشيدا بـ"الانتصار المستحق والنتيجة الممتازة" للمنتخب.

مصر ضربت تشاد على أرض الأخير 5-1 في الجولة الثانية من المجموعة السابعة لتحلق في صدارة المجموعة السابعة. (طالع التفاصيل)

وعن فوز مصر أمام تشاد كتب أبو تريكة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "منتخب مصر فوز مستحق ونتيجة ممتازة بالتوفيق لما هو قادم إن شاء الله".

واختص أبو تريكة في حديثه عقب المباراة الثنائي محمود عبد المنعم كهربا ومحمد صلاح.

فقال أبو تريكة عن كهربا لاعب الزمالك: "محمود كهربا الاستمرار على هذا المستوى يمنحك لقب أحسن لاعب في مصر قريبا جدا".

ووجه أبو تريكة رسالة إلى محمد صلاح أيضا عقب لقاء مصر وتشاد قائلا: "محمد صلاح اكتسبت شيئا مهما أن تكون قائدا دون أن تشعر".