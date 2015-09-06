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نيابة الأقصر تأمر بحبس 3 متهمين 4 أيام لسرقة 160 ألف جنيه من صراف مدرسة

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نيابة الأقصر تأمر بحبس 3 متهمين 4 أيام لسرقة 160 ألف جنيه من صراف مدرسة نيابة الأقصر تأمر بحبس 3 متهمين 4 أيام لسرقة 160 ألف جنيه من صراف مدرسة

أرشيفية

أمرت نيابة الأقصر بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات المحافظة، بحبس 3 متهمين بسرقة 160 ألف جنيه من صراف مدرسة بعد تعقبه أثناء خروجه من فرع البنك الأهلي بالمحافظة.

كان اللواء عصام الحملي مدير أمن الأقصر، قد تلقى بلاغًا يفيد بقيام 3 ملثمين بسرقة 160 ألف جنيه من صراف مدرسة التحرير الثانوية بالعديسات أثناء خروجه من فرع البنك الأهلي بمنطقة كورنيش النيل في وسط مدينة الأقصر.

وتبين من التحريات أن وراء الواقعة المدعون “على. ق”، و”علاء.ع”، و “حسن . ع” ، ويمقيمون بقرية الأقالته غرب الأقصر.

تم القاء القبض عليهم وأحيلوا للنيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

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