إرتفاع أعداد المرشحين بأسيوط الى 138 مرشحًا.. في اليوم السادس

قال المستشار جمال عبد الرحمن، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية بمحافظة أسيوط، إن اللجنة تلقت اليوم الأحد أوراق ترشح 7 مرشحين جدد ليصبح إجمالى المرشحين 138 مرشحاً في اليوم السادس لفتح باب الترشح.

وأشار المستشار جمال عبدالرحمن، الى أن أعداد المرشحين بمختلف الدوائر تمثلت فى 22 مرشحاً بمدينة أسيوط، ومركز أبوتيج 17 مرشح ومركز القوصية 14 مرشح ومركز منفلوط 15 مرشح ومركز الفتح وأبنوب 23 مرشح ومركز البداري وساحل سليم 19 مرشح ومركز ديروط 10 مرشحين و مركز أسيوط 12 مرشح، ومركزي صدفا والغنايم 6 مرشحين .

وناشد رئيس اللجنة المرشحين المحتملين الذين وقعوا الكشف الطبي بسرعة إرفاق نتائج الكشف قبل موعد إغلاق باب تلقى الطلبات يوم 12 سبتمبر الجاري وحتى لايتعرضوا للإستبعاد .