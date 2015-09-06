أخبار عاجلة

مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : البيع بالآجل لتجار التجزئة يؤثر في رفع الأسعار -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : البورصة يديرها محترفين ولا يجب أن يكون لهم مصلحة مع هامش ربح محدد -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : نحن همزة وصل بين المنتج والمستهلك والسعر تغير بسبب التصدير -
مساء الأنوار: محمد عبدالحميد ميدو لاعب الشرقية يعترف بتسلل هدفه بداخل شباك الزمالك -
مساء الأنوار: حسن شحاتة يطمئن على لاعب الأهلي المنافس أحمد حجازي في المباراة -
مساء dmc - كاميرا dmc ترصد أسعار الأسماك " تباين الآراء حول إرتفاع أسعار الأسماك " -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هجوم أحد لاعبي الزمالك ضد ك. محمد حلمي -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة قبل لقاء لقاء بيدفيست -
بالصور.. موقع سقوط سيارة "عروسي الدقهلية" في "بحر دكرنس" -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : نمول الصيادين لتسهيل عملهم ولا نحصل على أي دعم من الدولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

بالصور .. محافظ السويس: إحالة مدير المدرسة للتحقيق فى حال عدم الإهتمام بالنظافة‎

Google+ Print
بالصور .. محافظ السويس: إحالة مدير المدرسة للتحقيق فى حال عدم الإهتمام بالنظافة‎ بالصور .. محافظ السويس: إحالة مدير المدرسة للتحقيق فى حال عدم الإهتمام بالنظافة‎

المحافظ أثناء جولته

قام اللواء العربي السروي محافظ السويس،صباح اليوم الأحد،  بالمرور على عدد من المدارس، ورافقه عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية و التعليم بالسويس، وأكد خلال الجولة على إحالة كل إدارة مدرسية إلى التحقيق حال ثبوت عدم الإهتمام بنظافة المدرسة والفصول و المقاعد بشكل خاص .

أضاف السروي خلال جولته أنه قرر بقاء كل إدارة مدرسية على رأس العمل حال إبقاء المدرسة دائماً نظيفة الأمر الذي يسهل معه إجراء عملية تعليمية ناجحة.

من جانبه دعا عبد الحافظ وحيد تنفيذاً لقرار اللواء السروي إدارات المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية إلى تقديم تقرير يومي يوضح مستوى نظافة المدرسة من الداخل، مشيراً إلى إحالة كل مدرسة غير نظيفة إلى التحقيق لافتاً إلى استمرار المتابعة المدرسية بشكل يومي .

و فى شأن الكتاب المدرسي، شددت سلمى الشاعر وكيل المديرية، على ضرورة تسليم الكتاب المدرسي و عدم بقاء الكتب داخل المدارس إلى بدء العام الدراسي داعية مديري المدارس إلى عدم التقيد عند تسليم الكتاب المدرسي بدفع المصروفات المدرسية .

رافق السروي خلال مروره بالمدرستين إبراهيم حسين رئيس حي الجناين وإيهاب فارس مديرعام الأبنية التعليمية و علي إبراهيم مدير إدارة الجناين التعليمية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا