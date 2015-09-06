بالصور .. محافظ السويس: إحالة مدير المدرسة للتحقيق فى حال عدم الإهتمام بالنظافة‎

قام اللواء العربي السروي محافظ السويس،صباح اليوم الأحد، بالمرور على عدد من المدارس، ورافقه عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية و التعليم بالسويس، وأكد خلال الجولة على إحالة كل إدارة مدرسية إلى التحقيق حال ثبوت عدم الإهتمام بنظافة المدرسة والفصول و المقاعد بشكل خاص .

أضاف السروي خلال جولته أنه قرر بقاء كل إدارة مدرسية على رأس العمل حال إبقاء المدرسة دائماً نظيفة الأمر الذي يسهل معه إجراء عملية تعليمية ناجحة.

من جانبه دعا عبد الحافظ وحيد تنفيذاً لقرار اللواء السروي إدارات المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية إلى تقديم تقرير يومي يوضح مستوى نظافة المدرسة من الداخل، مشيراً إلى إحالة كل مدرسة غير نظيفة إلى التحقيق لافتاً إلى استمرار المتابعة المدرسية بشكل يومي .

و فى شأن الكتاب المدرسي، شددت سلمى الشاعر وكيل المديرية، على ضرورة تسليم الكتاب المدرسي و عدم بقاء الكتب داخل المدارس إلى بدء العام الدراسي داعية مديري المدارس إلى عدم التقيد عند تسليم الكتاب المدرسي بدفع المصروفات المدرسية .

رافق السروي خلال مروره بالمدرستين إبراهيم حسين رئيس حي الجناين وإيهاب فارس مديرعام الأبنية التعليمية و علي إبراهيم مدير إدارة الجناين التعليمية .