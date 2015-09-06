افتتاح الدورة التدريبية في مجال الإدارة المتكاملة للآفات

افتتح اليوم الأحد 6 سبتمبر 2015، الوزير مفوض محمد خليل نائب أمين عام الوكالة المصرية للشراكة، من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية الدورة التدريبية في مجال الإدارة المتكاملة للآفات، بالتعاون مع المركز المصري الدولي للزراعة خلال الفترة من 5 – 17 سبتمبر 2015، حيث يتضمن البرنامج التدريبي الموضوعات المتعلقة بأساسيات الإدارة المتكاملة للآفات، الهندسة الوراثية للنبات، طرق الوقاية والاستعمال الآمن للمبيدات.

> ويشارك في هذه الدورة عدد (22) متدربًا من (11) دولة أفريقية هم السودان، جنوب السودان، أوغندا، توجو، موريتانيا، إريتريا، كينيا، الصومال، الكونجو الديمقراطية، جامبيا، بوركينا فاسو، ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك وتعزيز العلاقات بين مصر والدول الإفريقية في العديد من المجالات والاهتمام المصري بدعم وبناء الكوادر من الدول الإفريقية.

وأعرب المشاركون بالدورة عن شكرهم العميق لوزارة الخارجية ممثلة في الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وكذا للمركز المصري الدولي للزراعة، وامتنانهم لإتاحة الفرصة للمشاركة في مثل هذه الدورات لتحقيق التنمية الفعالة والمرجوة لشعوبهم والتي تمثل محور التنمية للدول الإفريقية.