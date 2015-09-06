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شرطة النقل تضبط 15 صومالي بعد دخولهم البلاد بطريقة غير شرعية في الأقصر

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شرطة النقل تضبط 15 صومالي بعد دخولهم البلاد بطريقة غير شرعية في الأقصر شرطة النقل تضبط 15 صومالي بعد دخولهم البلاد بطريقة غير شرعية في الأقصر

أرشيفية

تمكن رجال شرطة النقل والمواصلات بمحطة قطارات الأقصر ، من ضبط 15 شخص صومالي الجنسية، أثناء استقلالهم أحد قطارات (أسوان – القاهرة)، بعد دخولهم البلاد بطريقة غير شرعية.

تلقي اللواء محمد يوسف، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، إخطارا من الخدمات الأمنية بالأقصر، يفيد بضبط 15 مواطنًا صومالي الجنسية، 7 رجال و8 سيدات، أثناء استقلالهم القطار، وبمناقشتهم أفادوا بأنهم لا يحملون تحقيق شخصية، وجاءوا إلى البلاد بطريقة غير شرعية، مستقلين القطار من محطة أسوان في طريقهم إلى مفوضية شئون اللاجئين بالقاهرة.
> وتبين أن أسمائهم كالتالي:” عبدالرشيد على نوح محمود 21 سنة ، وعبدالحكيم عبدالله عبدالرحمن مرسي 26 سنة، وياسين حسين جامع محمد 24 سنة، و محمود سليمان يونس نور 26 سنة و فرحان مهدي على جويد 24 سنة، و محمد سعيد أدم عواد 25 سنة ،وحبيب عمر محمد صوفي 23سنة، و هبة يوسف عثمان حسن 25 سنة، وفهيمة عبدالله يوسف إبراهيم 25 سنة ،و هيتال هرسي جامع محمد 22 سنة ،و سهرة محمد عبدالله محمد 22 سنة ،وهدى محمد نور عثمان 20 سنة ،و أشواء مرسي جامع محمد 28 سنة ،و فتحية بشر يوسف محمد 27 سنة ،و مشتاقة عبدالله أحمد موسي 23 سنة “.
> وحرر المحضر رقم 3/120 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد الأقصر وجاري إرساله بالمتهمين لقسم شرطة الأقصر لقيده وعرضه على النيابة .

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