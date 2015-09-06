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المستشار رفعت السيد: اختيار رئيس لدائرة "الشامى" مسئولية "عمومية الاستئناف"

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المستشار رفعت السيد: اختيار رئيس لدائرة "الشامى" مسئولية "عمومية الاستئناف" المستشار رفعت السيد: اختيار رئيس لدائرة "الشامى" مسئولية "عمومية الاستئناف"
قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن قرار مجلس القضاء الأعلى فى اجتماعه اليوم برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، بالموافقة على ندب المستشار شعبان عبد الرحمن الشامى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدا لوزير العدل لشئون مصلحة الطب الشرعى، لن يستدعى لتغيير الدائرة 15 جنايات القاهرة، وإنما سيتم ندب رئيس جديد للدائرة قبل موعد أول جلسة من القضايا التى تنظرها الدائرة.

وأضاف "السيد" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن اختيار الرئيس الجديد للدائرة يكون من مسئولية الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف، ويكون الاختيار بين العضو اليمين للدائرة القديم أو عضو آخر بدائرة اخرى يتم ترشيحه بالأقدمية، ويكون العضو فى الدائرة الأخرى أقدم من العضو اليمين ولم ينتدب لرئاسة دائرة جنائية وتتم الموافقة على ندبه من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف .

ويترأس المستشار شعبان عبد الرحمن الشامى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، الدائرة 15 جنايات جنوب القاهرة، إحدى الدوائر المختصة بنظر قضايا الإرهاب، بعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر بربرى .

ويعتبر المستشار شعبان الشامى أحد أبرز كفاءات القضاء الجنائى المصرى، حيث باشر العديد من القضايا محل اهتمام الرأى العام المصرى والدولى، والتى كان من أبرزها قضيتى أحداث اقتحام السجون المصرية التى جرت فى الأيام الأولى لثورة يناير 2011، ووقائع التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية، وهما القضيتان اللتان صدرت فيهما أحكام مشددة بالإعدام والسجن المؤبد بحق الرئيس الأسبق محمد مرسى، وكذا عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، والتنظيم الدولى للجماعة، وحركة حماس الفلسطينية، ومليشيا حزب الله اللبنانية والجماعات التكفيرية.

كما باشر المستشار الشامى العديد من قضايا التخابر والإرهاب، فى مقدمتها قضية خلية مدينة نصر الإرهابية، وخلية استهداف قناة السويس، والخلية التابعة لتنظيم القاعدة.

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