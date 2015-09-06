أخبار عاجلة

مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : البيع بالآجل لتجار التجزئة يؤثر في رفع الأسعار -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : البورصة يديرها محترفين ولا يجب أن يكون لهم مصلحة مع هامش ربح محدد -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : نحن همزة وصل بين المنتج والمستهلك والسعر تغير بسبب التصدير -
مساء الأنوار: محمد عبدالحميد ميدو لاعب الشرقية يعترف بتسلل هدفه بداخل شباك الزمالك -
مساء الأنوار: حسن شحاتة يطمئن على لاعب الأهلي المنافس أحمد حجازي في المباراة -
مساء dmc - كاميرا dmc ترصد أسعار الأسماك " تباين الآراء حول إرتفاع أسعار الأسماك " -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هجوم أحد لاعبي الزمالك ضد ك. محمد حلمي -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة قبل لقاء لقاء بيدفيست -
بالصور.. موقع سقوط سيارة "عروسي الدقهلية" في "بحر دكرنس" -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : نمول الصيادين لتسهيل عملهم ولا نحصل على أي دعم من الدولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

محامى توفيق عكاشة: مشاجرة مع رئيس الفراعين عقب استخراجه فيش للتقدم للبرلمان

Google+ Print
محامى توفيق عكاشة: مشاجرة مع رئيس الفراعين عقب استخراجه فيش للتقدم للبرلمان محامى توفيق عكاشة: مشاجرة مع رئيس الفراعين عقب استخراجه فيش للتقدم للبرلمان
ذكر خالد سليمان محامى الإعلامى توفيق عكاشة، أن رئيس قناة الفراعين توجه اليوم الأحد إلى مصلحة الاحوال المدنية بالعباسية لاستخراج فيش وتشبيه تمهيدا للتقدم باوراق ترشحه لانتخابات البرلمان، وعقب انتهائه من الاجراءات وخروجه مستقلا سيارته وبصحبته عدد من أفراد الحراسة الخاصة به وأسفل كوبرى غمرة قام مجهولين يستقلون سيارة باعتراض طريق سيارة الحراسة والاشتباك معه.

وأضاف أن "عكاشة" لاحظ عددا من الأشخاص ينتظرونه للاعتداء عليه الا أنهم فروا هاربين بعد نجاح أفراد الحراسة فى السيطرة على الاحداث، وتم إبلاغ مديرية أمن القاهره حيث وصلت قوة امنية وقامت بتأمين الدكتور توفيق عكاشة والتوجه عقب ذلك إلى قسم شرطة الظاهر لتحرير محضر بالواقعة.

وكانت صفحة قناة الفراعين قد نشرت عن تعرض الاعلامى توفيق عكاشة لعملية إطلاق نار من قبل مجهولين، استهدفوا سيارته وأطلقوا عليه وابلاً من الأعيرة النارية مما تسبب فى تحطم زجاج السيارة وإصابة أحد أفراد الحراسة المكلفين بتأمينه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365