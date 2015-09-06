محامى توفيق عكاشة: مشاجرة مع رئيس الفراعين عقب استخراجه فيش للتقدم للبرلمان

ذكر خالد سليمان محامى الإعلامى توفيق عكاشة، أن رئيس قناة الفراعين توجه اليوم الأحد إلى مصلحة الاحوال المدنية بالعباسية لاستخراج فيش وتشبيه تمهيدا للتقدم باوراق ترشحه لانتخابات البرلمان، وعقب انتهائه من الاجراءات وخروجه مستقلا سيارته وبصحبته عدد من أفراد الحراسة الخاصة به وأسفل كوبرى غمرة قام مجهولين يستقلون سيارة باعتراض طريق سيارة الحراسة والاشتباك معه.

وأضاف أن "عكاشة" لاحظ عددا من الأشخاص ينتظرونه للاعتداء عليه الا أنهم فروا هاربين بعد نجاح أفراد الحراسة فى السيطرة على الاحداث، وتم إبلاغ مديرية أمن القاهره حيث وصلت قوة امنية وقامت بتأمين الدكتور توفيق عكاشة والتوجه عقب ذلك إلى قسم شرطة الظاهر لتحرير محضر بالواقعة.

وكانت صفحة قناة الفراعين قد نشرت عن تعرض الاعلامى توفيق عكاشة لعملية إطلاق نار من قبل مجهولين، استهدفوا سيارته وأطلقوا عليه وابلاً من الأعيرة النارية مما تسبب فى تحطم زجاج السيارة وإصابة أحد أفراد الحراسة المكلفين بتأمينه.