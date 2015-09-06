القبض على 5 عاطلين قتلوا سائق "توك توك" حال مشاهدته بصحبته فتاة فى كرداسة

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على 5 عاطلين لقيامهم بقتل سائق توك توك، حيث كشفت تحريات العميد بهاء سالم مفتش مباحث شمال أكتوبر، أن المتهمين شاهدوا الضحية بصحبتة فتاة كانت تستقل التوك توك فى منطقة نائية.

وأكدت التحريات أن المتهمين شكوا بأن المجنى عليه، تواجد بتلك المنطقة، لإقامة علاقة جنسية مع الفتاة، فوقعت مشادة كلامية مع الضحية، فتعدوا عليه بالضرب وسددوا له عدة طعنات نافذة حتى أردوه قتيلا، وتمكنت قوات الأمن من ضبطهم وإحالتهم للنيابة التى باشرت التحقيقات.

وكان اللواء مجدى عبدالعال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى بلاغا بالعثور منذ أسبوع يفيد العثور على جثة سائق توك توك بمنطقة زرايعة ومهجورة بكرداسة، وتبين أن 5 عاطلين قاموا بقتله وفروا هاربين.