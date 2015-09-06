تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عامل بحوزته 3000 قرص مخدر وبندقية آلية بقليوب.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد عنان حجاج رئيس مباحث قسم قليوب بالواقعة.

تبين للواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية تمكن النقيبين هانى ملاك ومحمد التهامى معاونى المباحث من إحباط توزيع كمية من الأقراص المخدرة، وضبط المدعو "سيد. س .ح" مواليد 1983 عامل بشركة مواد غذائية ومقيم شقة 3 مساكن أبوليفة قليوب البلد، وبحوزته بندقية آلى عيار 7.62 ×39 ذو دبشك ينطوى وخزينتين وعدد 10طلقات، وكذا عدد 3000 قرص مخدر تامول ومبلغ مالى قدره عشرون ألف جنيه.