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ضبط مدير مراقبة بإدارة تلا الزراعية بالمنوفية أثناء تقاضيه رشوة

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ضبط مدير مراقبة بإدارة تلا الزراعية بالمنوفية أثناء تقاضيه رشوة ضبط مدير مراقبة بإدارة تلا الزراعية بالمنوفية أثناء تقاضيه رشوة
تمكنت، منذ قليل، مباحث الأموال العامة بالمنوفية، من ضبط مدير إدارة المراقبة بإدارة تلا الزراعية، أثناء تقاضيه رشوة قدرها 20 ألف جنيه، لتسهيل تراخيص مصنع أعلاف.. تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من المقدم محمد شوقى رئيس مباحث الأموال العامة، يفيد بضبط عبد السلام الديب 55 عاما، مقيم كفر ربيع، مدير إدارة المراقبة بإدارة تلا الزراعية، أثناء تقاضيه رشوة قدرها 20 ألف جنيه، لتسهيل تراخيص مصنع أعلاف ملك السيد عبد المنعم بالمخالفة للقانون، تم ضبطه بناء على إذن من النيابة العامة، وتم ضبطه بالصوت والصورة، وبالمبلغ المالى.

وبمواجهته اعترف بالواقعة، وذلك بالتفاوض مع المبلغ بطلب مبالغ مالية منه على سيبل الرشوة فى مقابل إنهاء إجراءات التسجيلات والتراخيص بمديرية الزراعة لمصنع أعلاف ملك المبلغ، وذلك من خلال موقعه الوظيفى لطلب الرشوة والتربح من وراء ذلك، وكذلك امتناعه عن تحرير محاضر للمصنع لمدة أعوام قادمة، تم وضع هاتفه المحمول تحت المراقبة الإلكترونية إرسال واستقبال لتسجيل وتصوير اللقاءات التى تمت بينهما فى الأماكن العامة والخاصة.. تم تحرير محضر بالواقعة برقم 13374 جنح قسم شبين الكوم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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