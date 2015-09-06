الحكم بإعدام متهمين اثنين قتلا شخصا لسرقة أمواله بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم، الأحد، وبإجماع الآراء باعدام المتهمين عاصم – أ – س، وضاحى – أ – ع، وذلك بعد اتهامهما بقتل المجنى عليه محمود – ص – م لسرقة مبلغ مالى منه بدائرة مركز طهطا.

وصدر الحكم برئاسة المستشار طارق وصفى، وعضوية المستشارين حاتم أبو شنب وعماد فتحى، بأمانة سر رمضان حسن.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر نوفمبر 2012 بدائرة مركز طهطا، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه بعد العثور على جثته ملقاة على الأرض فى أحد الأماكن النائية، وكشفت تحريات المباحث أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة.

وتبين أن المجنى عليه كان سيشترى "توك توك" من المتهم الأول، وطلب منه مقدم 5 آلاف جنيه ثم ماطله وطلب منه 10 آلاف، وعندما رفض المجنى عليه قرر المتهم الاستعانة بالمتهم الثانى للتخلص من المجنى عليه والاستيلاء منه على الـ5 آلاف جنيه.

واستدرج المتهمان المجنى عليه إلى أحد الأماكن النائية بحجة إعطائهما المبلغ المتفق عليه، وبعد وصوله أطلقا النار عليه حتى سقط على الأرض غارقا فى دمائه، واستوليا منه على المبلغ وفرا هاربين.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها السابق.