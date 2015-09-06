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بالفيديو - الشناوي يحمي تقدم الفراعنة مرتين

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بالفيديو - الشناوي يحمي تقدم الفراعنة مرتين بالفيديو - الشناوي يحمي تقدم الفراعنة مرتين

تألق أحمد الشناوي حارس منتخب مصر في الحفاظ على نظافة شباكه خلال فرصتين لمنتخب تشاد في الشوط الأول من مباراة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2017.

تشاد تستضيف الفراعنة في الجولة الثانية من التصفيات.

وتقدم باسم مرسي لمنتخب مصر في الدقيقة الثانية.

ولاحت لمنتخب تشاد فرصة تسجيل هدف مباغت في الدقيقة الخامسة، بعد تسديدة من كونستانت، ولكن الشناوي تألق في إبعادها لركنية.

شاهد الفرصة

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الشناوي يتألق في إيقاف أول خطورة من تشادتابع المباراة لحظة بلحظة .. http://goo.gl/hhPCIK

Posted by FilGoal.com on Sunday, September 6, 2015

وفي الدقيقة 23، رد الشناوي تسديدة قوية من نفس اللاعب.

شاهد الفرصة

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الشناوي يتألق مجددا أمام تشادتابع المباراة لحظة بلحظة .. http://goo.gl/hhPCIK

Posted by FilGoal.com on Sunday, September 6, 2015

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فيديو اليوم السابع

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