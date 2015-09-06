بالفيديو - الشناوي يحمي تقدم الفراعنة مرتين

تألق أحمد الشناوي حارس منتخب مصر في الحفاظ على نظافة شباكه خلال فرصتين لمنتخب تشاد في الشوط الأول من مباراة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2017.

تشاد تستضيف الفراعنة في الجولة الثانية من التصفيات.

وتقدم باسم مرسي لمنتخب مصر في الدقيقة الثانية.

ولاحت لمنتخب تشاد فرصة تسجيل هدف مباغت في الدقيقة الخامسة، بعد تسديدة من كونستانت، ولكن الشناوي تألق في إبعادها لركنية.

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