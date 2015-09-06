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بالفيديو - باسم مرسي يسجل أول هاتريك في مشواره الدولي

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بالفيديو - باسم مرسي يسجل أول هاتريك في مشواره الدولي بالفيديو - باسم مرسي يسجل أول هاتريك في مشواره الدولي

سجل باسم مرسي مهاجم منتخب مصر ونادي الزمالك أول هاتريك له في مشواره الدولي الذي بدأ قبل ثلاث مباريات سبقت مواجهة تشاد في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2017.

وجاء هدف باسم مرسي الأول في الدقيقة الثانية وضاعف بالثاني في الدقيقة 24 وأحرز الثالث في الدقيقة 62 كان هو الخامس.

وكان باسم مرسي قد سجل "هاتريك" للزمالك في شباك النصر بالدوري المصري كان هو الأول في مسيرته.

ولعب باسم مرسي أربع مباريات بدأها أمام جامايكا ثم غينيا الاستوائية وديا قبل المشاركة ضد تنزانيا في افتتاح تصفيات كأس الأمم الإفريقية وجميعهم لعب فيهم كبديل.

شاهد الأهداف

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