بداية لاكتشاف العلاج.. عالم كندى يتوصل لأسباب الإصابة بالشلل الرعاش

توصل البروفيسور الكندى لويس اريك ترودو أستاذ العلوم العصبية وعلم تركيب الأدوية فى جامعة مونتريال الكندية، إلى معرفة أحد الأسباب التى تسبب مرض "باركسون" أو الشلل الرعاش الذى يصيب ملايين الأشخاص فى العالم ومازال سببه مجهولا حتى الآن، وهو فرط تسخين بعض الخلايا العصبية فى المخ.

وهذا الكشف الجديد يفتح الطريق لاستخدام بعض الحيوانات التى لديها هذا العيب لإجراء المزيد من التجارب عليهم والتوصل إلى علاج لهذا المرض فبرغم من طول حياة المريض إلا أن الخلايا العصبية تكون غير مؤهلة للعيش لمدة 80 عاما وحتى مائة عام وهذه هى حالة الخلايا العصبية المعقدة فى المخ والمرتبطة بهذا المرض.

واهتمت معامل البروفيسور "ترودو" التى تعمل منذ 17 عاما على عمل الخلايا العصبية فى المخ والتى تستخدم "الدوبامين" كرسالة كيميائية وهو النظام القائم فى أمراض مثل الباركسون والشيزوفرنيا والارتباط بالمخدرات، وعلى العكس فإن مرض الزهايمر سببه وجود خلل فى الخلايا العصبية بالعديد من مناطق المخ.

أما الأعراض الأساسية فى مرض باركسون تأتى من فقدان عشرات أو مئات أو آلاف الخلايا العصبية فى مناطق محددة فى المخ متضمنة "المادة السوداء".

وقد ضاعف فريق العمل مع الدكتور "ترودو" التجارب لفهم جيد لنشاط مجموعة الخلايا الصغيرة عن طريق الفحص المجهرى مصنع الطاقة الذى يسمح للخلايا العمل والأعصاب من تجددها من الرسائل الكيميائية مثل "الدوبامين" والنورادرينالين الأسيتبلكولين، والتى أشارت إلى تسخين طاقة الخلايا العصبية بالدوبامين وهى المسئولة عن موت هذه الخلايا مسبقا، وأن الخلايا العصبية بالدوبامين تكون نشطة لتغذية العديد من الخلايا المتشابكة مما يؤدى إلى ضغط الأكسدة مما يجعلها أكثر نفعا وقد أجرى فريق البحث تجاربه منذ ثلاثة سنوات على الخلايا العصبية لمخ الفئران لقياس إنتاج الطاقة، وذلك من أجل تخفيض ضغط الأكسدة وبالتالى موت الخلايا فى المنطقة السوداء.

ويأمل العالم الكندى وفريقه فى التوصل إلى العقار القادر على خفض استهلاك الطاقة أو تحسين فاعلية طاقة الخلايا المستهدفة مما تخفض من تراكم الخسائر على مر السنين.