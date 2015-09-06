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لو بتعمل رجيم وجالك إمساك.. 8 نصائح تخلصك منه أهمها القراصيا مع اللبن

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لو بتعمل رجيم وجالك إمساك.. 8 نصائح تخلصك منه أهمها القراصيا مع اللبن لو بتعمل رجيم وجالك إمساك.. 8 نصائح تخلصك منه أهمها القراصيا مع اللبن
أرسلت قارئة تقول أن وزنها كان 120 كيلو، وقامت بإتباع العديد من الأنظمة الغذائية، وبالفعل وصلت للوزن المثالى، ولكنها تعانى من الإمساك، وأخذت العديد من الأدوية الملينة دون جدوى، كما أنها تتناول الأطعمة الغنية بالألياف، ولكن أصبح الإمساك مزمن، وتسال ما هو الحل الأمثل للتخلص من هذه المشكلة؟

سبب الإصابة بالإمساك أثناء اتباع الأنظمة الغذائية

وفى هذا السياق، أشارت الدكتور أمال فتحى استشارى السمنة والنحافة، أن أتباع الأنظمة الغذائية الغير صحية والمتوازنة تتسبب فى إصابة الشخص بالإمساك المزمن، لأنه يعتاد على تناول بعض الأطعمة غير المنشطة لحركة الأمعاء.
>الحل لتجنب الإمساك أثناء الأنظمة الغذائية
>وتتابع استشارى السمنة والنحافة، أن التنوع فى الأطعمة الخاصة بالحيل والأنظمة الغذائية تساهم بشكل كبير بالحد من الإصابة بالإمساك المزمن.
>وتقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض النصائح لتجنب الإصابة بالإمساك أثناء إتباعك للأنظمة الغذائية للتخلص من الوزن الزائد، ومنها:

1- تناول 2حبة من القراصيا صباحا مع كوب الحليب.
>2- قبل تناول أى وجبة عليك تناول طبق من السلطة الخضراء.
>3- تناول البرتقال قبل الوجبات.
>4- الاهتمام بالنشويات ولكن دون الإسراف بتناولها، أى تناول ربع رغيف من الخبز البلدى فى الإفطار، وفى الغداء تناول 3 معالق من الأرز أو المكرونة.
>5- الفواكه هامة للإمساك، فيمكنك تناول الموز أو التفاح.
>6- البروتين هام لتسهيل هضم المعدة وتجنب الإمساك، ولذلك يمكنك تناول البيض أو الفول فى الإفطار، واللحوم أو الدجاج أو الأسماك فى الغداء.
>7- ممارسة الرياضة تقضى على الإمساك.
>8- تناول 3 لتر من الماء يوميا تخلصك من الوزن الزائد، وأيضا تحد من الإصابة بالإمساك.
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