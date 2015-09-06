بشرى لمرضى الزهايمر.. نجاح التجارب الأولية لعقار جديد يعالجه نهائيا

أكدت دراسة طبية حديثة نجاح التجارب الأولية على عقار جديد يمثل نقلة علاجية نوعية لمرضى الزهايمر، فى ظل المؤشرات الأولى لنجاح هذا العقار فى علاج فئران التجارب.

وعلى الرغم من أن "إدارة الغذاء والدواء" الأمريكية FDA وافقت على خمسة أدوية لعلاج مرض الزهايمر، لم تستطع هذه العقاقير سوى تخفيف حدة أعراض المرض فقط، ولكن العقار التجريبى الجديد الذى استخدم فيه الباحثون مادة كيميائية تسمىIRL-162 نجح فى علاج المرض نفسه.

>وأكد الباحثون أن الدواء ساعد فى تحسين الذاكرة، ومنع الأكسدة وتعزيز الأوعية الدموية والعصبية لدى الفئران التى حققت ضعفا فى التعليم وزيادة مستويات الأكسدة بينهم بسبب المرض.

وقالت سيمة برايل أحد كبار العلماء وأستاذ مساعد فى جامعة "ميد واست" الأمريكية، وأحد المشرفين على تطوير الأبحاث: "لقد استخدمنا طريقة جديدة لتحفيز مستقبلات "أندوثيلين ب" (المسئولة عن انقباض الأوعية الدموية) عن طريق الحقن فى الوريد بمركب #### IRL-1620 33 #### لمنع وإصلاح تلف خلايا المخ الناجمة عن الإصابة بمرض الزهايمر".

ووفقا "لجمعية الزهايمر الأمريكية" يعد مرض الزهايمر السبب الأكثر شيوعا للإصابة بالخرف التدريجى، وهى مجموعة من الأعراض التى تعيق وظائف المخ، وهناك ما يقدر بنحو 5,3 مليون أمريكى يعانى من الزهايمر، وإصابة جديدة كل 67 ثانية فى الولايات المتحدة.

كما يعد مرض الزهايمر أحد الأسباب الرئيسية للوفاة فى الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن يلقى ما يقرب من 700 ألف شخص حتفه متأثرا بالمرض على مدار عام 2015.

>وفى هذه الدراسة، حقن الباحثون مجموعة من فئران التجارب ممن يعانون من الزهايمر بمركب IRL-1620 ، وهو دواء معروف لربط مستقبلاتETB ، ولاحظوا آثاره على الذاكرة المكانية، والأكسدة، والتعبير عن بروتينات معينة فى المخ.

وقد وجد الباحثون أن العلاج بواسطةIRL-1620 عزز عمليات الانتعاش بين خلايا المخ لدى الفئران، مما زاد من فعالية وكفاءة الأوعية الدموية والخلايا العصبية وإنشاء خلايا جديدة، وهو ما يدل على عمليات تعويضية التى تحدث فى المخ التالفة.

ووفقا للباحثين، فإن هذه الدراسة هى الأولى من نوعها التى تثبت أن الحقن فى الوريد بمركب IRL-1620يمكن أن يعكس الآثار العصبية لمرض الزهايمر بين النماذج الحيوانية.