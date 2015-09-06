7 علامات لو ظهرت على طفلك اعرضيه على طبيب نفسى

دون إثارة ذعر الآباء والأمهات، وكذلك للوقاية من إهمال بعض العلامات الدالة على أن الطفل يعانى من مشكلة يحتاج فيها لرأى مختص ومساعدته على تجاوزها، نقدم لكم فى هذا التقرير مجموعة من العلامات التى تنذرك بأن طفلك يحتاج المساعدة التى تتخطى مساعدتك وحدك، ولكنه يحتاج أيضا لمساعدة مختص نفسى متخصص فى اضطرابات الأطفال النفسية.

وأوضح الدكتور محمد عادل أخصائى النفسية خلال حديثه عن الطفل واضطراباته، أن الطفل يحتاج فى أوقات كثيرة لمساعدة المختصين، أى المتخصصين فى اضطراباته، والتى قد يمر بها للعديد من الأسباب والمتغيرات التى تحدث حوله، ولأن نفسية الأطفال هشة حساسة، كان لزاما على كل أب وأم أن يحرصا على ملاحظة كل التغيرات التى تطرأ على الطفل أيضا، لطلب المساعدة والاطمئنان، فالطفل عجينة يمكن ضبط أى اعوجاج نفسى يطرأ عليه سريعا مادام اكتشف مبكرا.

- الانطواء وحب العزلة بشكل مفاجئ، ليجلس ساعات داخل غرفته

>- اضطرابات النوم، الكوابيس أو الأرق الزائد، أو الخوف من النوم، أو النوم لساعات طويلة

>- حركات الجسم الغير مبررة، كتكرار هز القدم أو اهتزاز الجسم من الأمام لى الخلف كثيرا

>- الحديث مع النفس لفترات طويلة خارج المألوف

>- الكتمان الشديد فجأة، وعدم رغبته فى التحدث لأى فرد من العائلة

>- خوفه الشديد من الأب والأم عندما يلمسون جسمه بطريقه طبيعية

>- عنفه الزائد مع الأضعف منه، كالحيوانات والأطفال الأصغر

>