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سائق يضرب زوجته بآلة حاده بعد ضبطها فى ـحضان عشيقها ببولاق الدكرور

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سائق يضرب زوجته بآلة حاده بعد ضبطها فى ـحضان عشيقها ببولاق الدكرور سائق يضرب زوجته بآلة حاده بعد ضبطها فى ـحضان عشيقها ببولاق الدكرور
ألقت مباحث بولاق الدكرور برئاسة المقدم هانى الحسينى، القبض على سائق، عقب قيامه بالاعتدء على زوجته بالضرب وإحداث إصابات بها، بداخل غرفة النوم فى منزل عشيقها ببولاق الدكرور، فتم ضبط الثلاثة "الزوج و الزوجة و العشيق" وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهمون للنيابة للتحقيق.

تلقى اللواء طارق حمزة العميد طارق حمزة مفتش مباحث غرب الجيزة، بلاغا بقيام سائق بالتعدى على زوجته وعشيقها ببولاق الدكرور.

وعلى الفور انتقلت قوة من القسم برئاسة المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث بولاق الدكرور، وتم ضبط المتهمين الثلاثة، وتبين من التحريات، أن الزوج يخرج إلى عمله فى الصباح ولا يعود إلا مساء، فتستغل الزوجة الأمر وتذهب إلى منزل عشيقها فى بولاق الدكرور، وأنه فى يوم الواقعة نسى شيئا فعاد ليأخذه فلم يجدها بالمنزل، وبالتحرى عنها وجدها فى منزل عشيقها فى منطقة بولاق الدكرور.

فذهب على الفور وقام باقتحام المنزل ليفاجأ بزوجته وبصحبتها عشيقها داخل غرفة النوم، فقام بالتعدى بالضرب عليه بأداة حديدية فأحدث بها وبالعشيق عدة إصابات فى الوجه ومختلف أنحاء الجسم،
>فتجمع الأهالى على الفور من صوت التشاجر، وقاموا باحتجازه حتى حضرت قوات الشرطة للقبض عليهم، تم تحرير محضر بالواقعة، وأمر اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بإحالتهم للنيابة للتحقيق .

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مصر 365