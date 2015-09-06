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انفجار قنبلة بدائية الصنع بسيدى جابر بالإسكندرية دون إصابات

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انفجار قنبلة بدائية الصنع بسيدى جابر بالإسكندرية دون إصابات انفجار قنبلة بدائية الصنع بسيدى جابر بالإسكندرية دون إصابات
انفجرت منذ قليل عبوة ناسفة بالقرب من جامعة فارس بمنطقة سيدى جابر دون حدوث إصابات.

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية بلاغا يفيد بانفجار قنبلة بدائية الصنع بالقرب من جامعة فارس بسيدى جابر دون اصابات، وانتقل ضباط وخبراء المفرقعات وجارى تمشيط المنطقة.
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