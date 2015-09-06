مصطفى السيد يزور "القومى للبحوث" ويلتقى فريق تجارب علاج السرطان بالذهب

زار الدكتور مصطفى السيد، رائد علاج السرطان بجزيئات الذهب، اليوم المركز القومى للبحوث للاطلاع على آخر النتائج التى توصل إليها فريقه بالنسبة لتجارب علاج السرطان باستخدام جزيئات الذهب النانومترية حيث عقد جلسة نفاش مغلقة معهم للتعرف على سير التجارب.

وأكد الدكتور مصطفى السيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تجارب علاج السرطان بجزيئات الذهب تقدمت بالمركز بشكل كبير فى الفترة الماضية، أو تتم فى الفترة الحالية على حيوانات مختلفة و يتم التعرف على تأثير تجارب علاج السرطان بجزيئات الذهب على الحيوانات الحامل، والنتائج فى هذا السياق مبشرة وناجحة جدًا.

وأشار السيد إلى أن التجارب الناجحة الأخيرة التى توصلت إليها فرق التجارب بالمركز نشرت بمجلات علمية عالمية الأمر الذى يوثق نجاحها، وأن فريق التجارب بجامعة القاهرة طالب رئيس الجامعة بتوفير معامل أوسع مع توسعهم فى تجاربهم.