الشرطة الفلسطينية تضبط نحو نصف طن مخدرات فى أكبر عملية منذ بداية العام

قالت الشرطة الفلسطينية اليوم الأحد إنها ضبطت نحو نصف طن من مادة الماريوانا المخدرة في قرية النويعمة شمال مدينة اريحا في الضفة الغربية.

وأضافت الشرطة في بيان انها "ضبطت مشتلين من الماريوانا المخدرة في منزل بداخله مزرعة تحوي بيوتا بلاستيكية زراعية وفيها 284 شتلة كبيرة من الماريوانا بمحافظة أريحا."

وتظهر بعض الصور التي التقطتها الشرطة الفلسطينية لأشتال الماريوانا ان طول بعض هذه الاشتال يصل إلى إرتفاع ثلاثة أمتار.

وأوضحت الشرطة في بيانها انها "وعبر متابعة من فرع مكافحة المخدرات نفذت تفتيشا لاحد المنازل في قرية النويعمة الى الشمال من مدينة أريحا بعد الحصول على إذن تفتيش من النيابة العامة."

وأضافت الشرطة في بيانها أنه تم العثور "على الكمية المزروعة في مشتلين منفصلين وهي عبارة عن أشتال ماريوانا كبيرة الحجم ووزنها جميعا 460 كيلوجراما تقريبا."

وقال المقدم لؤي ازريقات المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية لرويترز ان هذه "أكبر كمية يتم ضبطها دفعة واحدة منذ بداية العام."

وأضاف "العمل جار لاعتقال أصحاب هذا المشتل."

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