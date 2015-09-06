استوحي من آيشوريا راي إطلالتك للسهرات

مُنذ أن توّجت "أيشواريا راي" Aishwarya Rai كملكة جمال الكون، في عام 1994، دخلت باب النجومية من أوسع أبوابه؛ بسبب جمالها الفتّان طبعاً، وبفضل موهبتها التي اكتشفتها لاحقاً في التمثيل، والتي مكّنتها من أن تصبح نجمة بوليوود الأولى. واليوم، في عمر الواحد والأربعين، ما تزال "راي" Ray تتمتع بالجمال نفسه والأناقة نفسها، غير أنها أصبحت أكثر شُهرة.

ومن المعروف عنها أناقتها وذوقها العالي في الموضة، خصوصاً على السجادة الحمراء، حيث تكون اختياراتها مُبهرة، إذ ترتدي أجمل فساتين السهرة، لأنها انتقائية جداً، ومن الصعب إرضاء ذوقها. لذلك نراها تختار من عدد قليل من دور الأزياء العالمية، أهمّها "إيلي صعب" Elie Saab، و"أرماني بريفيه" Armani Prive. ومؤخراً، في مهرجان "كان"، رأيناها وقد اختارت فستاناً باللونين الرمادي والأسود، بدا أشبه بفساتين الأميرات، وحمل توقيع دار "رالف أند روسو" Ralph&Russo.

أما من ناحية الألوان فهي جريئة، إذ تعشق الألوان المُبهجة التي تتماشى بشكل مثاليّ مع بشرتها السمراء وشعرها الداكن، مثل: الأخضر، والبنفسجي، والأزرق، والأحمر، فيما علاقته قوية أيضاً بالألوان المعدنية، كالفضي والذهبي... والأسود والأبيض، طبعاً. أما من ناحية الأقمشة، فهي تُركّز على تلك المُرهفة وذات الإحساس الأنثوي الرائع مثل: الدانتيل، والحرير، والشيفون، والأقمشة المشكوكة بالترتر.

سنتركك الآن مع أجمل فساتين "أيشواريا راي" Aishwarya Rai على السجادة الحمراء، لتستوحي منها وتختاري إطلالتك المفضّلة.

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