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كريستين ستيوارت تخلع الكعب العالي أمام عدسات المصورين

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كريستين ستيوارت تخلع الكعب العالي أمام عدسات المصورين كريستين ستيوارت تخلع الكعب العالي أمام عدسات المصورين

الأحد 06-09-2015 15:09

عرفت الممثلة الشابة كريستين ستيوارت كواحدة من أقل النجمات اهتمامًا بإطلالاتهنّ على الرغم من تألقها الدائم على السجادة الحمراء وكونها الوجه الإعلاني لدار شانيل, ويرجع الفل في ذلك لفريقها المحترف الذي يهتم بكل التفاصيل. 
تألقت كريستين بإطلالة جميلة بفستان فضي جذاب من شانيل ليلة البارحة في مهرجان البندقية السينمائي، نسقته مع حذاء فضي لمّاع، وقد كانت إطلالتها رائعة على السجادة الحمراء ولكن ما إن وصلت إلى الكرسي المخصص لها في صالة العرض تعمدت كريستين أن تخلع حذاءها وتريح قدمها لعدة دقائق.
لم تكن هذه المرة الأولى التي تقوم بها كريستين ستيوارت بخلع الكعب العالي بعد الظهور به على السجادة الحمراء، ولا يجب أن نتذمر من هذا التصرف طالما أنها استحملت الظهور بإطلالتها الكاملة على السجادة الحمراء لعدة دقائق.

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سيدتي