خلطة اللبن وزيت جوز الهند لتنظيف البشرة الدهنيّة

يعتبر اللبن وزيت جوز الهند من أفضل العناصر في تنظيف البشرة والعناية بها، فهذان المكونان يتمتعان بخصائص تجمع بين براعة تنظيف البشرة والرعاية اللطيفة؛ فالبشرة التي تستخدم إحدى هذين المكونين ستكون بشرةً غنيةً بالترطيب من جهة، وخالية من الشوائب والجلد الميت من جهة أخرى.

إليك "سيدتي" قناعين طبيعيين لتنظيف البشرة والعناية بها باستخدام اللبن وزيت جوز الهند، فانتقي لبشرتك إحدى هاتين الطريقتين لتعتني بها الاعتناء الأمثل.

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المنظف الأول:

المكونات:

- ملعقة من زيت جوز الهند

- ملعقة من القهوة

- القليل من جوزة الطيب

- ملعقة من السكر

الطريقة:

1. امزجي المكونات جيداً حتى تحصلي على خليط متجانس.

2. ضعي الخليط على بشرتك وافركيه بلطف بحركات دائرية.

3. اشطفي بشرتك كالمعتاد.

4. قومي باستخدام هذا المنظف بانتظام على وجهك وجسمك وستحصلين على بشرة نظيفة وأنيقة دائماً.

المنظف الثاني:

المكونات:

- ملعقة من القهوة

- ملعقة من اللبن

الطريقة:

1. قومي بمزج المكونات معاً.

2. دلكي بها بشرتك بحركات دائرية ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

3. هذا المنظف رائع للبشرة الدهنية، أما إذا كانت بشرتك جافةً فيمكنك استبدال اللبن بالكريم المرطب الخاص بك.

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