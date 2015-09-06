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مصر للطيران: 18 رحلة جوية تنقل 4249 حاجًا إلى الأراضي المقدسة.. اليوم وغدًا

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مصر للطيران: 18 رحلة جوية تنقل 4249 حاجًا إلى الأراضي المقدسة.. اليوم وغدًا مصر للطيران: 18 رحلة جوية تنقل 4249 حاجًا إلى الأراضي المقدسة.. اليوم وغدًا

أرشيفية

صرح الطيار هشام النحاس رئيس شركة للطيران للخطوط الجوية أنه من المقرر أن تسير الشركة غدًا الاثنين 8 رحلات جوية تقلع جميعها من مطار القاهرة لنقل 1955 حاجًا بواقع 4 رحلات جوية إلي جدة تنقل 1000 حاجًا من حجاج قرعة محافظات “الشرقية والدقهلية والوادي الجديد” وحجاج ترانزيت “بروكسل وشارلي ديجول وفينا وتونس وابيدجان” ، بالإضافة إلي 4 رحلات جوية إلي المدينة المنورة لنقل 955 حاجاً من حجاج جمعيات “الدقهلية والجيزة والمنوفية”.

وقال النحاس عن رحلات الشركة اليوم الأحد، أنه تم تسير 10 رحلات جوية لنقل 2294 حاجًا بواقع 6 رحلات إلى المدينة المنورة تنقل 1452 حاجًا من حجاج جمعيات محافظات “الغربية ودمياط وبورسعيد” وقرعة محافظات القاهرة و بواقي بدر وحجاج ترانزيت “بروكسل وكازبلانكا وامستردام” هذا بالإضافة إلى 4 رحلات جوية إلى جدة لنقل 842 حاجًا من حجاج قرعة محافظات “بني سويف والشرقية”.

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