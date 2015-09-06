أخبار عاجلة

مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : البيع بالآجل لتجار التجزئة يؤثر في رفع الأسعار -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : البورصة يديرها محترفين ولا يجب أن يكون لهم مصلحة مع هامش ربح محدد -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : نحن همزة وصل بين المنتج والمستهلك والسعر تغير بسبب التصدير -
مساء الأنوار: محمد عبدالحميد ميدو لاعب الشرقية يعترف بتسلل هدفه بداخل شباك الزمالك -
مساء الأنوار: حسن شحاتة يطمئن على لاعب الأهلي المنافس أحمد حجازي في المباراة -
مساء dmc - كاميرا dmc ترصد أسعار الأسماك " تباين الآراء حول إرتفاع أسعار الأسماك " -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هجوم أحد لاعبي الزمالك ضد ك. محمد حلمي -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة قبل لقاء لقاء بيدفيست -
بالصور.. موقع سقوط سيارة "عروسي الدقهلية" في "بحر دكرنس" -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : نمول الصيادين لتسهيل عملهم ولا نحصل على أي دعم من الدولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

«خادم الحرمين» يوجه باستضافة «ألف» فلسطيني من ذوي الشهداء لأداء الحج

Google+ Print
«خادم الحرمين» يوجه باستضافة «ألف» فلسطيني من ذوي الشهداء لأداء الحج «خادم الحرمين» يوجه باستضافة «ألف» فلسطيني من ذوي الشهداء لأداء الحج

خادم الحرمين – الملك سلمان بن عبدالعزيز

وجه «خادم الحرمين الشريفين»، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ باستضافة 1000 فلسطيني من ذوي الشهداء الفلسطينيين، لأداء فريضة «الحج» لهذا العام.

وقال وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المشرف العام على «برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين»، الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ،” إن هذا العام يوافق العام «السابع» لانطلاق هذه اللفتة الكريمة تجاه حجاج فلسطين، وتؤكد عمق العلاقة التي يكنها خادم الحرمين لإخوانه من الشعب الفلسطيني، واهتمامه البالغ بأسر الشهداء منهم”. بحسب ما أوردت وكالة «أنباء الشرق الأوسط».

وأشار، أنه بهذا العام سيصل عدد من استفادوا من هذه المنحة الملكية إلى ما يزيد على 13 ألف فلسطينيًا، على نفقة خادم الحرمين الشريفين من ذوي الشهداء والأسرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا