«خادم الحرمين» يوجه باستضافة «ألف» فلسطيني من ذوي الشهداء لأداء الحج

وجه «خادم الحرمين الشريفين»، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ باستضافة 1000 فلسطيني من ذوي الشهداء الفلسطينيين، لأداء فريضة «الحج» لهذا العام.

وقال وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المشرف العام على «برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين»، الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ،” إن هذا العام يوافق العام «السابع» لانطلاق هذه اللفتة الكريمة تجاه حجاج فلسطين، وتؤكد عمق العلاقة التي يكنها خادم الحرمين لإخوانه من الشعب الفلسطيني، واهتمامه البالغ بأسر الشهداء منهم”. بحسب ما أوردت وكالة «أنباء الشرق الأوسط».

وأشار، أنه بهذا العام سيصل عدد من استفادوا من هذه المنحة الملكية إلى ما يزيد على 13 ألف فلسطينيًا، على نفقة خادم الحرمين الشريفين من ذوي الشهداء والأسرى.