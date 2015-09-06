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الأهلي لـ في الجول: لا نعرف أين سنلعب نصف نهائي الكونفدرالية

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الأهلي لـ في الجول: لا نعرف أين سنلعب نصف نهائي الكونفدرالية الأهلي لـ في الجول: لا نعرف أين سنلعب نصف نهائي الكونفدرالية

كشف محمود علام مدير عام الأهلي أن النادي الأحمر قد يختار ملعبا جديدا بداية من نصف نهائي كأس الكونفدرالية، حيث سيلعب أخر مبارياته في مرحلة المجموعات على ملعب السويس.

ويستضيف ملعب استاد السويس مباراة الأهلي أمام ضيفه الملعب المالي يوم 12 سبتمبر الجاري في الجولة السادسة من مباريات المجموعة الأولى بالكونفدرالية.

وضمن الأهلي التأهل لنصف النهائي، وينتظره مواجهة أمام الزمالك أو أورلاندو بايرتس.

وقال علام لـFilGoal.com: "لا نعرف أين سنلعب مباراة نصف نهائي الكونفدرالية، حيث أن الموافقات الأمنية للعب على ملعب السويس تتوقف بنهاية مرحلة المجموعات".

وتابع "اختيار ملعب السويس كان من أجل مباريات مرحلة المجموعات، ولكننا قد نطلب إقامة مباراة نصف النهائي والنهائي حال التأهل على ملعب آخر أو قد نستمر في ملعب السويس".

وأكمل "كما أننا سنطلب من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إرسال لائحته الجديدة التي تشترط إقامة مباراتي نصف النهائي بحضور الجماهير".

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فيديو اليوم السابع