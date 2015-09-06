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#عودة_الفراعنة - مباشر.. مصر 3-1 تشاد.. صلاااااااح

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#عودة_الفراعنة - مباشر.. مصر 3-1 تشاد.. صلاااااااح #عودة_الفراعنة - مباشر.. مصر 3-1 تشاد.. صلاااااااح

تابعوا مع FilGoal.com منتخب مصر في مباراته أمام تشاد بالجولة الثانية من التصفيات المرشحة لكأس أمم إفريقيا.

منتخب مصر يلعب المباراة بتشكيل هجومي يقوده باسم مرسي ومحمود عبد المنعم "كهربا" مع رمضان صبحي.

وفي الدقيقة 2 وصلت الكرة سهلة لحارس تشاد فتعثر فيها! سقطت من يديه أرضا ولم يستطع كهربا إسكانها الشباك.

ثم بعدها بدقيقة تكررت اللقطة حرفيا فيما يظهر سوء مستوى حارس تشاد الذي أفلت كرة سهلة في يديه، وصلت إلى باسم مرسي ليسجلها المهاجم المتميز.

وألغى حكم المباراة هدفا لمصر سجله محمد صلاح من كرة عرضية لعبد الشافي لأن الحكم يرى الكرة عبرت خارج الملعب قبل أن يرسلها عبد الشافي بيسراه لنجم روما.

وفي الدقيقة 25، أضاف باسم مرسي الهدف الثاني للفراعنة بعد مجهود فردي رائع في الانطلاق بالكرة من الناحية اليسرى.

الدقيقة 35 وتقدم منتخب مصر مستمر ومنتخب تشاد يحاول على فترات على مرمى الشناوي.

الدقيقة 37 وهدف أول لتشاد في مرمى

الدقيقة 40 وهدف ثالث لمصر عن طريق محمد صلاح.

تعرف على التشكيل بالضغط على هذا الرابط..

الفراعنة فازوا في الجولة الأولى على تنزانيا بثلاثية، وخسر منتخب تشاد أمام نيجيريا.

في الجولة الثانية تعادلت تنزانيا مع نيجيريا، ومنتخب مصر الآن يبحث عن فوز يمنحه التصدر بلا متاعب.

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