الأهلي لـ في الجول: الإقصاء؟ لا نعرف أهداف لجنة الأندية أساسا

أكد عماد وحيد عضو مجلس إدارة النادي الأهلي تقبل النادي الأحمر لقرار لجنة الأندية بإقصائه من عضويتها، بعد التصويت بالإجماع اليوم الأحد.

ولم يحضر ممثل عن الأهلي الاجتماع كالعادة، حيث يقاطع النادي الأحمر اجتماعات لجنة الأندية منذ العام الماضي.

واقترح مرتضى منصور رئيس اللجنة إجراء اقتراع علني على إقصاء الأهلي.

وجاء التصويت لصالح إقصاء النادي الأحمر.

وقال عماد وحيد لـFilGoal.com اليوم الأحد: "نحترم قرار لجنة الأندية الصادر بالإجماع، مع تقديرنا البالغ لهم".

وتابع "قررنا مقاطعة اجتماعات لجنة الأندية منذ الموسم الماضي، لأننا لا نعرف أهداف اللجنة من الأساس".

وأكمل "هل مثلا ساهمت لجنة الأندية في حل مشكلة أم تدخل اتحاد الكرة في النهاية".

واستدرك "أهداف لجنة الأندية لم تكن واضحة للأهلي، لذلك قررنا انتظار قانون الرياضة الجديد وتأسيس رابطة الأندية المحترفة التي سنكون أول ناد ينضم لها".