رئيس الوزراء اليمنى يجرى اتصالا هاتفيا بوزير الدفاع السعودى

أجرى خالد بحاح، نائب الرئيس اليمنى، رئيس الوزراء اتصالا هاتفيا بالأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس الوزراء وزير الدفاع السعودي.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية بأن بحاح أعرب خلال الاتصال عن حزنه ومواساته باستشهاد عدد من الجنود السعوديين المشاركين ضمن قوة التحالف العربي بقصف صاروخي من قبل مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية بمنطقة صافر بمحافظة مأرب.

وأشاد بالدور الإيجابي والفعال الذي تلعبه السعودية من خلال وقوفها بجانب الشعب اليمني، وما تقدمه من دعم إغاثي للتخفيف من معاناته ،مؤكدا أن الشعب اليمنى لن ينسى هذه المواقف.

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