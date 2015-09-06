الداخلية: توفيق عكاشة تعرض لحادث طريق ولا صحة لمحاولة اغتياله

نفى مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية ما نشرته بعض المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت، بشأن نجاة الإعلامى توفيق عكاشة من محاولة اغتيال.

وأوضح المسئول أن توفيق عكاشة تعرض لحادث سير بسبب خروج سيارة فيات 128 من شارع جانبى لشارع لطفى السيد فى اتجاه شارع رمسيس أثناء مرور سيارة توفيق عكاشة وسيارة الحراسة الخاصة به، ما أدى لانحراف سيارة الحراسة واصطدامها بأحد أتوبيسات هيئة النقل العام وأسفر ذلك عن تلفيات بسيطة بسيارة الحراسة دون إصابات .

وأهابت وزارة الداخلية وسائل الإعلام التأكد من صحة المعلومات من مصادرها الرسمية.

قناة الفراعين: نجاة توفيق عكاشة من محاولة اغتيال منذ قليل

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