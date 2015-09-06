محلب يبحث تطوير وتنمية منطقة حلايب وشلاتين وأبو رماد

ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الأحد بشأن تطوير وتنمية منطقة حلايب وشلاتين وأبو رماد وبرنيس، وحضر الاجتماع وزير الاتصالات ومحافظ البحر الأحمر، وعدد من ممثلى الجهات المعنية.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بأن المهندس إبراهيم محلب شدد خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع بالانتهاء من تنفيذ كل المشروعات التنموية هناك فى مختلف القطاعات، وذلك من أجل توفير المزيد من فرص العمل للشباب وتوفير سبل العيش الكريمة لأهالى تلك المناطق، وبما يحقق لهم الاستفادة من إمكاناتها فى دفع جهود التنمية.

وخلال الاجتماع عرض محافظ البحر الأحمر الموقف التنفيذى الخاص بخطة التنمية الشاملة فى منطقة حلايب وشلاتين وبرنيس وأبو رماد، والمتضمنة تنفيذ عدد من المشروعات فى القطاعات الخدمية المختلفة مثل قطاع الإسكان والمرافق كرصف الطرق وإنشاء خزانات للمياه، ومد شبكات المياه، وإقامة محطة تحلية مياه، وإقامة عمارات سكنية وإدارية للعاملين بالمنطقة، فضلاً عن تأسيس وحدات لتوطين الأهالى تستخدم الطاقة الشمسية، إلى جانب إقامة مجزر آلى.

كما استعرض المحافظ المشروعات التى يجرى تنفيذها هناك مثل مشروعات الخدمة الاجتماعية للمساهمة فى التكوين المهنى، بالإضافة إلى مشروعات قطاع الصحة كإنشاء مستشفى شلاتين المركزى، وقطاع الثقافة كإنشاء قصر ثقافة شلاتين، وقطاع الإعلام كتقوية الإرسال الإذاعى والتليفزيونى، وقطاع الكهرباء من خلال تدعيم شبكة الكهرباء وإنشاء محطة طاقة شمسية، وفى مجال التعليم يتم إنشاء مدارس حضارية بدلاً من الخشبية، وفى قطاع الشباب والرياضة تم إنشاء ساحات ومراكز شبابية، وفى مجال الزراعة يجرى استكمال أعمال حفر الآبار التى تعمل بالطاقة الشمسية، واستنبات الشعير الذى يستخدم فى رعى الاغنام بالمنطقة، فضلاً عن إقامة الصوب الزراعية لإنتاج المحاصيل الزراعية اللازمة لاستهلاك سكان المنطقة والمدن السياحية المجاورة.

كما قدم المحافظ شرحًا حول احتياجات المنطقة والتى تتضمن أهمية وجود ميناء للصيد، إلى جانب الانتهاء من تقوية بث الإذاعة والتليفزيون فى حلايب، وإقامة مصانع للأدوات المنزلية والمواد الغذائية والثلج، وإنشاء مزارع سمكية.

وأوضح المتحدث الرسمى أن رئيس الوزراء وجه فى ختام الاجتماع بالعمل على الانتهاء من جميع المشروعات الخدمية والإنتاجية الجارى تنفيذها هناك، فضلاً عن دراسة إنشاء المصانع التى تحتاجها المنطقة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية لخلق فرص عمل للشباب، كما وجه بالانتهاء من جميع المنشآت الخدمية فى مدينة حلايب بنهاية العام الجارى، وكلف بعقد اجتماع عاجل بين شركات المحمول والجهات المعنية لبحث تقوية شبكات المحمول هناك، لتصبح التغطية كاملة لكل المناطق.